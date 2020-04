Inwoners van Neervelp fleuren dorp op met vlaggetjes Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

09u52 0 Boutersem Neervelp fleurt deze paasdagen als geen ander op. De inwoners van deze Boutersemse deelgemeente hebben massaal kleurrijke vlaggetjes opgehangen.

“We hopen dat Neervelp wat meer in de spotlights komt in Boutersem. Ons dorp is wat meer afgelegen en soms worden we al eens vergeten, terwijl het hier bruist van de ideeën”, zegt Katrien Valckenaers. “Op één foto zie je vlaggetjes bij de kerk, bij een kerkmuur die al tien jaar lang niet hersteld wordt. We hopen met de vlaggetjes zo een oproep te doen bij de gemeente om de omgeving rond te kerk weer op te fleuren en levendiger te maken.”

De inwoners van Neervelp organiseerden ook een zoektocht met negen paaskunstwerkjes in het dorp. “Zo wilden we in deze tijden kinderen en mensen ‘uit hun kot’ te lokken, op veilige afstand weliswaar”, aldus Katrien. “En dat is gelukt. De reacties waren bijzonder positief en we hebben heel wat vrolijke gezichten gezien.”