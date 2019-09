Internationale fossielspecialisten bezoeken Boutersem Vanessa Dekeyzer

12 september 2019

11u36 2 Boutersem Op vrijdag 13 september bezoekt een vijftigtal paleontologen uit de hele wereld Butselbos in Boutersem. Boutersem staat in de wetenschappelijke wereld bekend om fossielen van 33 miljoen jaar geleden. Zo zijn er onder meer botjes van de oudste flamingo- en reigerachtigen ter wereld gevonden, naast resten van knaagdieren, hagedissen en zelfs alligators. De meeste resten werden gevonden aan de rand van Butselbos.

Ook bij de aanleg van de TGV-spoorlijn in Neervelp werden fossielen gevonden. Uit de opgravingen van toen is onlangs nog het schild van oeroude schildpadden tevoorschijn gekomen. Burgemeester Chris Vervliet (CD&V), die in Boutersem ook een wetenschapsbeleid wil voeren, is erg opgetogen over de internationale belangstelling. “Wie weet kunnen we op langere termijn ons landschap op deze wijze ook toeristisch in de kijker brengen. Ik denk aan een wandeling met informatiebrochure over ons wetenschappelijk erfgoed.”

Vervliet schreef enkele jaren geleden zelf een boek over de fossielen van Boutersem. Dit werd nagelezen door onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Het merkwaardige is dat we dankzij deze fossielen kunnen reconstrueren hoe Neervelp en Butsel er 33 miljoen jaar geleden uitzagen”, aldus Vervliet. “Watervogels duiden erop dat Butselbos toen een waterrijke omgeving was, beverachtigen dat er hout was en hagedissen dat er open, zonnige plaatsen in dit bos moeten geweest zijn. In Neervelp zijn er veeleer resten van kleinere vogels gevonden, misschien omdat de omgeving schraler en minder voedselrijk was.”

Naar aanleiding van het bezoek heeft de gemeente de sleuf, waar indertijd fossielen werden gevonden, tijdelijk terug open gegraven. “Een leek zal hier niets vinden. Het gaat om fossiele resten van soms maar enkele millimeter tot enkele centimeters. Je moet al een specialist zijn om ze te vinden en te herkennen”, aldus Vervliet. “De site ligt trouwens op privéterrein en is niet toegankelijk zonder toestemming.”