Inbrekers maken 200 zonnebrillen buit op amper minuut tijd Kristien Bollen

21 mei 2019

14u21 0 Boutersem Dieven viseerden in de nacht van zondag op maandag een optiekzaak aan de Leuvensesteenweg in Boutersem. De daders wisten de zwaar beveiligde voordeur van de winkel met een ijzeren staaf te forceren en konden op zéér korte tijd een kleine 200 zonnebrillen buit maken, ter waarde van enkele tienduizenden euro’s.

De Optiek Philippe Peeters is al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Boutersem. Eerder werd er al wel eens een inbraakpoging ondernomen, maar vorige nacht slaagden dieven er wel in om hun slag te slaan. Net voor het zomerseizoen bemachtigen inbrekers een ruime collectie zonnebrillen. De brilmonturen in de winkel bleven gespaard.

Amper een minuut

“Om precies 2.56 uur werd ik gewekt door het alarm” zegt zaakvoerder Philippe Peeters (49) die boven de optiekzaak woont. “Meteen knipte ik het licht aan, trok een badjas aan en stormde naar beneden. Helaas waren de dieven toen al weg. Meer dan een minuut kan het dus niet geduurd hebben.”

Duidelijk is ook dat de daders wel degelijk goed voorbereid waren. “Op zo een korte tijd zoveel zonnebrillen meenemen.... Al de andere brilmonturen bleven gewoon onaangeraakt. Van drie standen werden zo goed als alle brillen meegenomen. Enkele exemplaren, die aan de staanders bleven haken of op de grond vielen, bleven achter. Ook uit de etalage graaiden ze enkele stuks mee. Duidelijk dat dit in een razend tempo gebeurde. Vermoedelijk staken ze de zonnebrillen in een tas, dus zal er wel een deel van de brillen beschadigd of bekrast zijn zonder de hoesjes of doosjes ervan.”

Vluchtwagen

“Toen we in de winkel kwamen zagen we meteen de wanorde. De dieven waren al de winkel uit. Ook op straat was er niemand meer te bespeuren. Ook politie die zowel uit de richting van Tienen als van Leuven kwam, kon geen verdachte opmerken. Een van de buurtbewoners zag wel rond dat tijdstip twee personen wegvluchten via de Korte Steeg. Mogelijk stond hun vluchtwagen wat achterin in de Dorpsstraat of op het plein en vermeden ze de ‘drukkere’ steenweg.”

Voorgevoel

Ook al komt de inbraak wel wat onverwacht, toch had Philippe afgelopen vrijdag een ‘slecht gevoel’. “Over een maand of twee was hier iemand in de zaak die wat vreemde vragen stelde en wat rondkeek. Afgelopen vrijdag kwam hier een man, Franstalig. Die stelde ook weer vreemde vragen. ‘Of er in de buurt geen goede oogarts was? ‘ Want hij dacht dat hij binnenkort wel eens een bril nodig had. Wat kan je dan doen? Niet veel natuurlijk. Ik gaf hem een adres door. Op dat moment heb je dus wel een slecht buikgevoel.”

Nieuwe collectie

Net met de zomer voor de deur zijn er dus een heel deel zonnebrillen weg. Ook van de nieuwe collectie. “Natuurlijk zal ik hierdoor wel wat verkoop ‘missen’, maar gelukkig kan ik toch op korte tijd bijbestellen. Waarschijnlijk al volgende week, al is het voor sommige merken wat langer wachten.”

Intussen is men in de optiekzaak volop bezig met de herstellingen van de braakschade en gaat men na welke bijkomende veiligheidsmaatregelen ze nog kunnen nemen.