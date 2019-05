In café De Pomp zijn ze klaar voor de zomer: terras gaat vrijdag officieel open met een feest vdt

21 mei 2019



Vrijdag 24 mei is het groot feest in café De Pomp in de Dorpsstraat, want het gerenoveerde terras wordt geopend. “Het terras achter het café kende vroeger veel succes, maar dit was enkele jaren geleden in onbruik geraakt. Nu ik de zaak in december vorig jaar overgenomen heb, besloot ik meteen om deze plaats opnieuw op orde te brengen”, zegt Adaim Van Oyen. “We zijn nog hard aan het werk maar vrijdag zal alles klaar zijn voor de grote opening. We maken er vanaf 20 uur een echt feest van met discobar Mega Music, een springkasteel en bakharing. Mensen die nog willen inschrijven voor de bakharing, kunnen dat tot woensdag doen. We willen van dit terras, waar toch wel zo een 70 man kan zitten, een sociale plaats maken waar iedereen welkom is en waar de kinderen zorgeloos kunnen spelen.”