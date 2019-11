Huifkarrenbrugje blijft voor onrust zorgen Vanessa Dekeyzer

05 november 2019

13u51 3 Boutersem Op het mobiliteitsoverleg van de gemeente Boutersem van enige tijd geleden werd beslist om, bij wijze van proefproject, de doorgang te sluiten onder de spoorwegbrug tussen Vertrijk en Boutersem. Oppositiepartij s p.a. zegt dit proefproject niet te kunnen steunen. “Deze beslissing werd niet afgestemd met de buurtbewoners en is inhoudelijk niet goed doordacht.”

“Uit de toelichting van het college blijkt dat er géén enkele meting werd doorgevoerd voor aanvang van dit proefproject. Men weet dus niet hoeveel voertuigen er op een moment doorkomen, laat staan van waar ze afkomstig zijn”, zegt raadslid Günther Janssens (sp.a).

De voorgestelde oplossing is volgens sp.a. vooral vervelend voor de buurtbewoners langs de kant van Boutersem. “Terwijl ze niet afdoende zal zijn indien je effectief alle autoverkeer zou wensen te bannen uit de Brugstraat”, gaat raadslid Janssens verder. “Het kruisend verkeer onder de brug zal blijven bestaan. Men heeft de beslissing blijkbaar wat gecorrigeerd door de afsluiting enkel te plaatsen achter de brug. Het autoverkeer richting het station zal bijgevolg gebruik kunnen maken van de bovenzijde van de Brugstraat. Indien het echter de bedoeling was om de verkeersonveiligheid onder de brug aan te pakken is de voorgestelde maatregel geen oplossing.”

Het bestuur verwijst ook naar de parkeerproblematiek in de Brugstraat en stelt dat de afsluiting het parkeerprobleem zou kunnen oplossen. Sp.a. betwijfelt dit. “Het station heeft veel succes en er bestaat inderdaad een parkeerprobleem in de Brugstraat. We stellen echter eerder voor om werk te maken van een duurzame oplossing en de nodige parkeerruimte vrij te maken.”