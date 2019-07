Het Vliegend Wiel zet feestweekend in met kaartavond VDT

03 juli 2019

Het Vliegend Wiel Willebringen-Boutersem organiseert dit weekend naar aanleiding van Vlaanderen Feest tal van activiteiten. Starten doet de vereniging op vrijdag 5 juli met een kaartavond vanaf 20.15 uur. Zaterdag is er vanaf 21 uur het Bloemenbal met zangers Omer en Bobby Prins. Inkom is gratis. Ook op vrijdag 26 juli en vrijdag 2 augustus organiseert het Vliegend Wiel kaartavonden Boomke Wies vanaf 20.15 uur. En tot slot vindt op zaterdag 27 juli een barbecue plaats vanaf 18 uur. Voor alle activiteiten kan je terecht in het Buurthuis Willebringen.