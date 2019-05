Het domein van Kwabeek gonst zondag van de activiteiten vdt

23 mei 2019

Op zondag 26 mei organiseert het gemeentebestuur van Boutersem ‘Proef ons Park’ in het prachtige kader van het Domein van Kwabeek. Er is een mooi dagprogramma uitgewerkt voor groot en klein en jong en oud met onder meer kinderworkshops, een fietstocht, wandelingen in en rond het park, kindergrime, springkastelen, broodbakken in de oude bakoven, optredens van plaatselijke bandjes, drank- en eetstanden, huifkartochtjes en natuurlijk ook een Straffe Streekmarkt. Het volledige activiteitenoverzicht vind je op de website van de gemeente.