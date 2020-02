Herbestemming in Neervelp: Sint-Remigiuskerk wordt ontmoetingsplaats Kristien Bollen

04 februari 2020

11u33 0 Boutersem 10 Hagelandse plattelandsprojecten uit Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Landen en Lubbeek krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 950.000 euro steun. Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%).

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap en profilering en promotie van de streekidentiteit.

“Met deze oproep steunen we een waaier aan diverse initiatieven gedragen door enthousiaste Hagelanders. De weerhouden projecten sluiten aan op de drie hoofdpijlers van het LEADER-programma en spelen hiermee in op de noden van de streek. Zo zetten we in op de plattelandsthema’s van streekidentiteit en armoedebestrijding, maar ook binnen het thema leefbare dorpen investeren we in de grondige renovatie van bestaande infrastructuur”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen, voorzitter LEADER Hageland+.

Meditatieve ruimte

Dit project biedt een socio-culturele herbestemming aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de Kerk en omgeving worden hierbij gerespecteerd. Het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project. Het park en de tuin van de pastorie, die aan de kerk grenzen, worden opengesteld voor de gemeenschap. Het kerkgebouw zelf wordt een ruimte voor ontmoetingen en bijeenkomsten van de fanfare, muzikanten, kunstenaars en studenten. Om dit project te realiseren, krijgt men een steun van 160.123 euro.

Daarnaast zijn er ook sporadisch publieke momenten (optredens, tentoonstellingen, markten,...) mogelijk die veel ruimte vereisen. Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen.