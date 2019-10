Halloweentocht Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

Op donderdag 31 oktober kan je deelnemen aan de Halloweentocht met vertrek en aankomst aan Time Out Boutersem, de cafetaria van de sporthal aan de Kerkomsesteenweg. Inschrijven kan tussen 19.15 en 20.30 uur. Voor de kidstocht is het vertrek vroeger gepland, tussen 18.30 en 19.15 uur. Deelnemen kost 4 euro, verzekering en tas soep inbegrepen. Vanaf 21 uur is er een Halloweenfuif met DJ MegaMusic.