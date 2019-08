Hagelandse uiterzure van Beenhouwerij Vangramberen: “Mensen willen terug meer naar de basis gaan” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Vanessa Dekeyzer

31 augustus 2019

07u01 0 Boutersem Uiterzure of bouilliesla is een mengsel van rundvlees, azijn, zout en seizoensgroenten. Beenhouwerij Vangramberen heeft hier - naar het recept van ‘de bomma’ - een eigen lokale versie van gemaakt: de Vertrijkse sla, genoemd naar de deelgemeente waar de beenhouwerij gevestigd is. “Dit is een van onze best verkochte producten”, zeggen Griet en Katrien Vangramberen. “Negentig procent van onze klanten neemt een potje Vertrijkse sla mee naar huis.”

Beenhouwerij Vangramberen is een begrip in Boutersem en ver daarbuiten. In 1979 opende Herman Vangramberen de zaak samen met zijn vrouw Margriet. Later stapten dochters Griet en Katrien en schoonzoon David Fransoo in de zaak in de Stationsstraat in Vertrijk. “Al veertig jaar maken we op ambachtelijke manier afgewerkte producten van toprunderen.”

Vertrouwen

“Het gaat om vrouwelijke runderen van het wit-blauwe ras die maximaal twee keer gekalfd hebben zijn. Dat zijn meteen ook de duurste uiteraard, want die zijn nodig voor de kweek, maar we kiezen alleen topvlees. Hiervoor hebben we al veertig jaar een vaste leverancier, zodat onze producten dezelfde vaste kwaliteit en smaak hebben. Je kunt niet de ene keer een Lada verkopen en de andere keer een Aston Martin. Elke dag weer moeten de klanten zeker zijn van verse topwaar. Alles moet dus perfect zijn, niet alleen de producten, maar ook de manier waarop deze aangeboden worden. Zo hebben we begin augustus nog maar onze nieuwe winkel geopend. Daarbij hoort ook een nieuwe huisstijl met als hoofdkleur blauw, wat staat voor vertrouwen. Daar hebben we dan nog een gouden randje aan toegevoegd.”

De nieuwe winkel leverde meteen nieuw cliënteel op. Het is dus zwoegen in het atelier, waar David en zijn team minstens twaalf uur per dag vertoeven. “Dat is normaal als je alles zelf doet. Alleen het uitbenen hebben we overgelaten aan de leverancier omdat we het werk anders niet gedaan krijgen. Maar verder gebeurt alles in ons atelier. We bestellen volledige runderen en daar gooien we eigenlijk niets van weg. Elk stukje heeft zijn rol in het uitgebreide gamma aan producten”, verzekert David.

Productieproces

Een van die producten is de uiterzure. “De naam is te danken aan de zure smaak van het rundvlees dat hiervoor gebruikt wordt, namelijk de flank van de koe, het bouillonvlees zeg maar. Dit vlees wordt in stukken gesneden en dan gekookt, zodat het vet makkelijk los komt. Zo houden we alleen nog het zuiver vlees over dat we in kleine stukjes snijden. Deze worden gemengd met een lichte dressing van azijn, ui, tomaat, peterselie en basiskruiden. Daaraan wordt nog mayonaise toegevoegd en de Vertrijkse sla is klaas. Het hele productieproces neemt toch minstens een dag in beslag, dus we moeten goed op voorhand inschatten wanneer er moet bijgemaakt worden.”

De Vertrijkse sla is een van de populairste bereidingen in de slagerij. “Negentig procent van de klanten neemt een potje mee naar huis. Ook de verkoop in de Carrefour kent een enorm succes. Waaraan dat succes te danken is? Ik denk dat mensen graag terugkeren naar de basis. Wij hebben ons altijd afgehouden van wereldse smaken en werken alleen met producten en kruiden ‘van bij ons’. Hierdoor houden we niet alleen de ecologische voetafdruk laag, maar krijgen onze producten ook een pure en vertrouwde smaak en dat wordt duidelijk geapprecieerd door onze klanten.”

