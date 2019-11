Groot feest bij de familie Vervliet: Zuid-Afrika wint het WK rugby Vanessa Dekeyzer

02 november 2019

12u15 0 Boutersem Bij de familie Vervliet waren het zaterdagvoormiddag spannende tijden. Zuid-Afrika speelde dan ook de finale van het WK rugby. “Mijn vrouw is van Zuid-Afrikaanse afkomst en mijn zoon speelt rugby”, zegt burgemeester Chris Vervliet. De ontlading was bijzonder groot toen Zuid-Afrika het WK ook effectief won. En dat werd gevierd, hoe kan het anders, met een ‘braai’, een Zuid-Afrikaanse barbecue.

Joren, de zoon van Chris, speelde lange tijd voetbal, maar was altijd al een groot rugbyliefhebber. “Twee jaar geleden ontdekte ik Rugbyclub Leuven en ik besloot om mijn voetbalschoenen aan de haak te hangen en me bij de club aan te sluiten. Een beslissing die ik me absoluut niet beklaag. Het is een sport die kracht, techniek en snelheid combineert en er is voor elk lichaam wel een plaats op het veld. Hoewel het een ruwe sport lijkt, heerst er een enorme fair play.”

In België is rugby misschien minder gekend maar de wereldbeker rugby is een van belangrijkste sportevenementen ter wereld. “Bij een wereldbeker wonen doorgaans twee miljoen mensen een of meerdere mensen een wedstrijd bij. Het aantal kijkers dat via televisie of internet een of meerdere wedstrijden volgt, ligt wellicht over de drie miljard”, weet burgemeester Vervliet. “Vroeger was rugby een overwegend blanke sport, maar de voorbije jaren is dat totaal veranderd. In Zuid-Afrika heerst op dit ogenblik een volledige rugbygekte.”

En dat zal alleen nog maar erger worden, nu dit land voor de derde keer in de geschiedenis de finale gewonnen heeft van Engeland. Het werd 12-32 in Yokohoma (Japan). “Het was een geweldige wedstrijd”, zegt Joren, die samen met zijn vrienden van de rugby een feest bouwden na afloop. “Enkel voor onze Britse medestudent was het wat balen”, lacht Joren.