Groen wil nachtdiensten voor trein en bus, ook in Boutersem en omgeving DDH

14 februari 2020

19u17 0 Boutersem Net als in andere gemeenten wil Groen ook in Boutersem en omgeving graag treinen en bussen buiten de spitsuren. Vooral de avonddienst vinden ze niet voldoende.

De partij vindt het vijf voor twaalf en wil heel graag meer treinen in de avonduren. “ Stel je gaat op restaurant in Leuven en je moet terug in Boutersem geraken. Dan moet je al om om 22 uur 18 de laatste bus nemen of om 23 uur 53 de laatste trein nemen naar Vertrijk. Het aanbod gaat met het jaar naar beneden. Als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen”, zegt Jos Thys, gemeenteraadslid van Groen Boutersem.

Precies daarom ijvert de partij voor een uitbreiding van het aanbod. “Vooral ‘s avonds en voor de grote lijnen ook tijdens de nacht”, gaat Thys verder. Om hun boodschap kracht bij te zetten deelde de partij vrijdag Valentijnskaartjes uit in de treinstations maar ook aan de bushaltes. “We willen de pendelaars bedanken die elke dag het openbaar vervoer nemen en aandringen op een betere regeling”, besluit Thys.