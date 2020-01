Groen Boutersem tegelijk positief én kritisch over meerjarenplanning gemeente Vanessa Dekeyzer

02 januari 2020

16u52 0 Boutersem Oppositiepartij Groen reageert genuanceerd op de meerjarenplanning. “De drie prioriteiten die de meerderheid nu naar voren schuift, zijn ook speerpunten waarop Groen in de vorige legislatuur en in het voorbij jaar sterk op hamerde”, aldus gemeenteraadslid Jan Vanautgaerden.

“Zo wordt er eindelijk werk gemaakt van het prioriteitenplan voetwegen en beloven ze de fietsinfrastructuur grondig aan te pakken. Ook voor de aanpak van zwerfvuil gaf Groen een voorzet door op de gemeenteraad van eind januari een voorstel te lanceren om zwerfvuilvrijwilligers beter te ondersteunen. We zijn dan ook blij om te lezen dat de meerderheid naar onze opmerkingen geluisterd heeft.”

“Op het vlak van verkeersveiligheid en onderwijs en kinderopvang liggen de ambities hoog”, merkt fractieleider Jos Thys op. “Gezien de focus op capaciteit in de drie basisscholen, vragen wij om te onderzoeken of de oprichting van een middelbare school in Boutersem haalbaar is. Die zou volgens ons meteen vol zitten.”

Naast positieve punten formuleert Groen toch ook enkele bedenkingen. “De meerderheid is zeer ambitieus, behalve op het vlak van duurzaamheid, milieu en klimaat, net zoals de huidige Vlaamse regering. Nochtans deed de positieve reactie van CD&V en Open Vld op ons voorstel om een klimaatraad op te richten anders vermoeden. Wat ook nagenoeg volledig ontbreekt, is aandacht voor diversiteit en inclusie. Boutersem is niet Antwerpen, Gent, Brussel, Vilvoorde of Genk, maar het mag iets meer zijn, wanneer we met zijn allen terecht de mond vol hebben van integratie en inburgering.”

“Het is overigens maar de vraag of al die mooie ambities waargemaakt kunnen worden met de middelen en de mensen die de gemeente vandaag heeft”, luidt het verder. “Groen Boutersem zal de plannen de komende vijf jaar kritisch maar constructief tegen het licht blijven houden.”