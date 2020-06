Glenn Van Rillaer vervangt Guido Langendries in gemeenteraad DDH

27 juni 2020

19u59 0 Boutersem Afgelopen donderdag legde de 34-jarige Glenn Van Rillaer (Sp.a) de eed af als kersvers gemeenteraadslid in Boutersem. Hij vervangt Guido Langendries, die recent zijn ontslag indiende.

Glenn is met de politiek groot geworden, hij is al de derde generatie van zijn familie die in de gemeenteraad zetelt. Het nieuwe raadslid is geboren en getogen in Boutersem, getrouwd en papa van twee dochters. Hij volgde een opleiding in de sporthumaniora en werkt al enkele jaren als Risk Management Specialist en preventie-adviseur voor het telecombedrijf Cisco-Systems. Naast zijn fulltime job is hij actief binnen het bestuur van de lokale voetbalclub Boutersem United en vertoeft hij vaak op, of organiseert hij, evenementen binnen de gemeente.

In de gemeenteraad zal Glenn zich focussen op sport en veiligheid, maar dat wil niet zeggen dat hij geen oog zal hebben voor andere onderwerpen. “Ik zal beslist ook mijn stem laten horen als het over andere materie gaat en die met mijn gezond boerenverstand benaderen (lacht). Aangezien ik ook actief ben in het verenigingsleven en dus veel mensen ontmoet, wil ik zeker aandachtig luisteren naar iedereen en de stem van de burgers zijn op de gemeenteraad.”