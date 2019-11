Germaine Lissens mag zich eeuwelinge noemen Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

17u37 0 Boutersem In woonzorgcentrum Vondelhof in Boutersem was het donderdag feest. Bewoonster Germaine Lissens werd dan ook honderd jaar en een eeuwelinge is en blijft toch wel bijzonder.

Germaine werd geboren op 22 november 1919 in Pellenberg, maar woont al 64 jaar in Butsel. Eerste werkte ze bij VTR Machelen en later als huisvrouw. Germaine is steeds een bezige bij geweest. Zo was ze lid van de KVLV, van de fanfare Vermaak na Arbeid, van een dansgroep, van een hobbyclub, van de bond van de gepensioneerden Okra en de socialisten. En daarnaast is er nog haar familie. Germaine heeft twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. We wensen haar nog vele jaren toe!