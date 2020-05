Gemeenteraad kiest voorstellen ingediend door inwoners Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

22u30 0 Boutersem De gemeente Boutersem reserveert voortaan jaarlijks 10.000 euro voor projecten ingediend door inwoners. Voor het startjaar ontving de gemeente acht voorstellen. Die waren heel verschillend, gaande van kerstverlichting tot de inrichting van ontmoetingsplaatsen in bepaalde deelgemeenten. De gemeenteraad selecteerde er uiteindelijk twee.

“We zijn erg tevreden met de respons”, aldus burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Het was erg moeilijk een keuze te maken. Ieder van de voorstellen was waardevol. Meerdere indieners hebben hun uiterste best gedaan om hun voorstel uit te werken. Uiteindelijk hakte de gemeenteraad de knoop door en koos de twee winnende projecten.”

Trage wegen

Thomas Cordie stelde voor om een gemeenschapsverbindend project rond trage wegen uit te bouwen. De bedoeling is om samen met geïnteresseerde inwoners namen te zoeken voor wegels, met oog voor de plaatselijke geschiedenis. Dit kan dan versterkt worden door panelen met informatie en QR codes, banken en rustplekken.

Broedholtes

Alexander Le Roy stelde op zijn beurt een project voor om broedholtes voor ijsvogels te maken. “Dit is belangrijk vanuit het standpunt van biodiversiteit en versterkt een lokale troef van Boutersem: ons landschap en onze natuur. Het is eenvoudig te realiseren en kan een quick win worden”, meent burgemeester Vervliet.

De projecten die niet geselecteerd zijn, worden niet per definitie opzij geschoven. De gemeente houdt ze in het achterhoofd, zodanig dat ze misschien toch kunnen gerealiseerd worden als zich mogelijkheden voordoen. Bovendien komt er volgend jaar een nieuwe oproep.