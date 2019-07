Gemeenteraad keurt deontologische code goed: “Inwoners begunstigen mag niet” Vanessa Dekeyzer

02 juli 2019

15u58 0 Boutersem De gemeenteraad en de OCMW-raad keurden een deontologische code goed. Daarin staat bijvoorbeeld dat gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden geen dossiers mogen ‘bespoedigen’ of ‘inwoners begunstigen’.

Burgemeester Chris Vervliet (CD&V) en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Janina Vandebroek (Open Vld) verduidelijken. “Om geen misverstand te creëren: wij willen helemaal niet insinueren dat er een cultuur van begunstiging of bespoediging bestond in Boutersem. Alle partijen streven op hun manier naar het algemeen belang en hoeden zich ervoor dit ondergeschikt te maken aan individuele belangen.”

Toch menen beiden dat het belangrijk is dat deze principes duidelijk worden vastgelegd. “Vanzelfsprekend moeten wij ten dienste staan van onze inwoners. Maar dat betekent niet dat wij zomaar dossiers mogen ‘bovenaan’ leggen om ze te bespoedigen, want dat betekent onvermijdelijk dat andere dossiers naar achteren verschuiven. Op dezelfde wijze moeten wij ons ervoor hoeden geen individuele begunstiging te doen ten koste van het algemeen belang. Door deze principes duidelijk vast te leggen in een deontologische code, kunnen wij onszelf beschermen. Ieder van ons wordt geregeld aangesproken door mensen die hopen dat we wel iets kunnen regelen. Door duidelijke krijtlijnen te trekken kunnen we de verwachtingen temperen. Het algemeen belang staat voorop en we gaan daar niet tegen in gaan.”