Gemeentebestuur introduceert vragenhalfuurtje voor inwoners op gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

18u10 2 Boutersem De gemeenteraad van Boutersem start voortaan met een vragenhalfuurtje waarop inwoners informatieve vragen kunnen stellen. “Inwoners kunnen van deze gelegenheid gebruik maken door veertien dagen voor de gemeenteraad hun vraag aan het secretariaat van de gemeente te bezorgen”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

“Wanneer er te veel vragen zijn, worden ze behandeld volgens het tijdstip van indienen”, gaat Vervliet verder. “Er zijn ook een aantal spelregels. Zo moeten de vragen handelen over een bevoegdheid van de gemeente. Het taalgebruik mag niet beledigend zijn of tot de levenssfeer van andere personen horen.”

Inwoners kunnen ook verzoekschriften tot het gemeentebestuur richten. Waar het vragenhalfuurtje eerder bedoeld is voor informatieve vragen, bevatten verzoekschriften een oproep om iets wel of niet te doen. “Verzoekschriften die binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad horen, worden geagendeerd zodat de gemeenteraadsleden een overzicht krijgen van de vragen die ze moeten behandelen. In principe worden de verzoekschriften schriftelijk gesteld, maar iemand kan spreekrecht krijgen door een verzoekschrift door 75 inwoners te laten ondertekenen.”

Budgetvoorstellen

Tenslotte wil de gemeente inwoners ook de kans bieden eigen budgetvoorstellen te doen. “We voorzien hiervoor 10.000 euro”, aldus Vervliet. “De gemeenteraad zal de beste voorstellen selecteren. Belangrijk is dat de indieners aantonen dat hun voorstel in het algemeen belang is en zo concreet mogelijk kunnen aantonen wat moet gedaan worden.”

Naast rechtstreekse inspraakmogelijkheden voor inwoners op de gemeenteraad wil de gemeente ook twee maal per jaar een dialoogmoment aangaan met inwoners en dat afwisselend in de verschillende deelgemeenten. “Daarnaast is het de bedoeling de adviesfunctie van de adviesraden te versterken en op de website van de gemeente een ‘uw gedacht’-rubriek aan te brengen, om vragen en standpunten met de inwoners af te toetsen”, besluit de burgemeester.

Meer over Chris Vervliet

politiek