Gemeente ondertekent klimaatengagement niet, burgemeester pakt verrassend uit met plan: Er moeten 2.000 bomen bijkomen Vanessa Dekeyzer

31 oktober 2019

07u00 0 Boutersem Als enige gemeente in Vlaams-Brabant ondertekende Boutersem het klimaatengagement niet. Voor de gemeenteraad vond er daarom een zit-actie plaats. Op de raad zelf pakte burgemeester Chris Vervliet (CD&V) verrassend uit met een bosplan voor maar liefst 2.000 bijkomende bomen. “We willen dit samen met de inwoners doen”, zegt hij.

Met de zit-actie in het cultureel centrum wilden de deelnemers het gemeentebestuur oproepen om stil te staan bij de klimaatproblematiek. “Dat doen we”, reageert burgemeester Vervliet. “Maar niet door het zoveelste symbolische akkoord te ondertekenen, wel door effectief tot actie over te gaan.”

En een van die acties werd gisteravond op de gemeenteraad gelanceerd. “We willen deze bestuursperiode minstens 2.000 bijkomende bomen op ons grondgebied laten aanplanten. Dat kan vanzelfsprekend niet uitsluitend op publieke grond, want we hebben onvoldoende grond om dit te realiseren. We rekenen dan ook op de enthousiaste deelname van onze inwoners. In een landelijke gemeente met veelal grote tuinen kunnen inwoners zelf heel veel doen. Zeker wanneer het fruitbomen zijn, kunnen we met dit initiatief de biodiversiteit aanmoedigen.”

Samenaankoopacties

Om dit te verwezenlijken zal de gemeente in kaart brengen welke gemeentelijke gronden geschikt zijn voor nieuwe aanplantingen. Verder denkt ze aan samenaankoopacties via Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Naast de geboorteboom zouden ook huwelijksbomen kunnen gegeven worden, die jonge koppels dan op een centrale locatie kunnen planten zodat een huwelijksbos ontstaat”, oppert Vervliet.

De 2.000 bomen zouden jaarlijks tussen 40 en 60 ton koolstof aan de atmosfeer onttrekken, berekende de burgemeester. “Dat is veel en weinig tegelijkertijd. Ter vergelijking: als we door het aanleggen van fietspaden 10 procent van onze inwoners ertoe kunnen brengen even veel te fietsen als Nederlanders zouden we 87 ton kunnen besparen. Maar alle beetjes helpen uiteraard.”

Toch wil de gemeente niet dat bomen in het wilde weg worden aangeplant. “Zo is het niet de bedoeling dat mensen te dicht bij de grens met hun buren onevenredig grote bomen beginnen te planten. Dit moet dus gecoördineerd gebeuren. Daar zullen we als gemeente op toekijken.”