Garage Ford Berghen settelt zich volledig in Boutersem Vanessa Dekeyzer

03 december 2019

09u08 0 Boutersem Ford Garage Berghen heeft haar nieuwe werkplaats in Boutersem geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de jeugdploeg van KVK Tienen. De garage is dan ook een van de trouwe sponsors van de U13 van deze Tiense voetbalclub, met als keeper Senne Berghen, de zoon van de zaakvoerders.

Garage Berghen werd opgericht in 1976 door René en Juliette Berghen. Begonnen als kleine onafhankelijke garage, werd Berghen in 1987 officieel lokale Ford-agent. Sinds 2004 runnen Steven Berghen en zijn echtgenote Sonja Tollet het bedrijf na het plotse overlijden van René.

“We zijn blij nu we al onze activiteiten gecentraliseerd langs de Leuvensesteenweg in Boutersem hebben”, zegt Sonja Tollet. “Voordien was onze werkplaats gevestigd in Binkom, maar deze was aan vernieuwing toe. Eerst hebben we geïnvesteerd in een nieuwe showroom in Boutersem en nu kunnen we dus ook onze vernieuwde werkplaats eveneens in Boutersem in gebruik nemen.”