Fotograaf Eddy Verloes breekt internationaal door met fotoreeks over ultraorthodoxe Joden



Kristien Bollen

30 juni 2020

16u34 1 Boutersem Na zijn avontuur als organisator van de Leuven Plaza Proms enkele jaren geleden beleeft Eddy Verloes nu als fotograaf een volgende boeiende etappe in zijn leven. Hij rijgt de laatste maanden de internationale prijzen aan elkaar. In maart 2020 kaapte hij nog de eerste prijs weg in een internationale wedstrijd in Frankrijk en midden juni werd hij met “Losing our minds”, een foto uit de gelijknamige reeks die gaat over ultraorthodoxe Joden op zoek naar zichzelf in de storm aan de Belgische kust, nog opgenomen in de gereputeerde Duncan Miller Gallery in Santa Monica (Californië).

“Dit betekent voor een fotograaf een hele grote eer”, zegt Eddy. “Als je ziet dat je daar tussen iconen als Henri Cartier-Bresson, Andreas Gursky, Richard Misrack, Andre Kertesz en Edward Burtynsky wordt uitgekozen door de gerenommeerde galeriehouder Duncan Miller. De foto is inmiddels ook al twee keer verkocht in de States”, gaat Eddy verder. Eddy werd begin juli nog de Belgische winnaar van de EISA Maestro Photo Contest, met opnieuw enkele foto’s uit diezelfde reeks “Losing our minds”.

De EISA Maestro Photo Contest wordt elk jaar georganiseerd door de EISA (Export Imaging and Sound Association). Deze organisatie bestaat uit 56 tijdschriften en websites uit 29 landen, gespecialiseerd in fotografie, video, hi-fi, home theater, mobiele apparaten en auto-elektronica. De winnende reeks foto’s van Eddy met een interview staat in het meest recente nummer van Focus Magazine van juli/augustus 2020, een bekend Nederlands tijdschrift voor fotografie.

Expositie in Gent

Deze week vernam Eddy dan ook nog dat hij laureaat was voor de “Grote Prijs Sociale Fotografie” in België, eveneens met enkele foto’s van zijn reeks “Losing our minds”. Een expositie in 2020 op een speciale locatie in Gent wordt hierbij voorbereid. Verder is Verloes ook nog finalist in de internationale fotowedstrijden “Passepartout Photography Prize” in Rome en in het internationaal Photo Festival in Cadaqués (Spanje). “Een tripje naar de Piazza di Pietra Gallery in het centrum van Rome begin 2021 en naar het noorden van Spanje in Cadaqués eind september/begin oktober 2020 behoren dus tot de mogelijkheden. Laten we hopen dat dit met corona kan doorgaan”, lacht Eddy.

Maar eerst blijft kunstfotograaf Eddy Verloes nog even in eigen land voor de voorstelling van zijn vierde foto- en poëzieboek ‘Zeezuchten’. “In september is daar de voorstelling van in combinatie met een expositie van enkele foto’s waar dichteres Anne Meerbergen gedichten bij heeft geschreven.

Mini Watou

Tegelijk is Eddy, samen met andere kunstenaars, al geruime tijd bezig met de organisatie van een nieuw project ‘Perdu/Retrouvé’. “Dat zal doorgaan in de pastorie van Meldert (Hoegaarden). Het zal een soort van ‘mini Watou’, worden, een veelbelovend project in een heel speciale locatie waar enkele fotografen, schilders, beeldhouwers, dichters het beste van zichzelf zullen geven. Dit project zal plaatsvinden gedurende de eerste drie weekends van september 2020.”

Meer informatie over al deze evenementen, over de foto’s van Eddy Verloes en zijn boek kan je hier terugvinden.