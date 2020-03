Eddy Verloes kaapt eerste prijs weg in Frankrijk Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

11u00 0 Boutersem Fotograaf Eddy Verloes uit Boutersem is stilaan geen onbekende meer in de wereld van de kunstfotografie. In 2019 nam hij deel aan een vijftiental exposities en haalde hij verschillende prijzen in België en Nederland. Dit jaar is alvast prima gestart voor Eddy aangezien hij in Frankrijk (Toulouse) in een internationale fotowedstrijd met als thema ‘De derde leeftijd’ de eerste prijs wegkaapte.

“De foto is twee jaar jaar geleden, in het late najaar, genomen in Damme, op een bekende plaats, namelijk het kanaal tussen Brugge en Damme met die lange bomenrijen”, vertelt Eddy. “De persoon die in de rolstoel zit, is wellicht de moeder of de vader van diegene die met de rolstoel rijdt. Ook die persoon in de rolstoel zit als het ware in ‘najaar’ van zijn of haar leven en wordt naar het einde van de weg, van het leven, gereden door zijn eigen kind. Het is dus een symbolische foto. Elk van ons zit in hetzelfde schuitje, want aan de andere kant van het kanaal stappen er ook mensen dezelfde richting uit.” De mistige sfeer versterkt volgens Eddy het beeld. “Mistlandschappen zijn mijn favoriete landschappen, ze zeggen zo veel meer dan vlakke landschappen in de middagzon en bevatten veel meer nostalgie.”

Eddy was geselecteerd met drie foto’s binnen de top 20. “De reden dat galeriehouders en de jury deze foto misschien als winnaar hebben uitgekozen, zou eventueel te maken kunnen hebben met de toestand waar we ons nu in bevinden. Zorgverleners in tijden van corona houden het land staande. Deze foto is in dat opzicht ook zeer actueel, hoewel het voor mij een klassiek beeld is dat niet alleen in deze tijd mensen aanspreekt.”

De prijs die Eddy behaalde in Frankrijk, vindt hij alvast een heel grote eer. “Naast de mooie geldprijs heb ik ook een uitgebreid interview in de Franse media gekregen met de voorstelling van mijn fotografisch werk en een aanbod van mijn werk bij verschillende Franse galeries. Je kan dat lezen via www.verloes.com.”

In 2020 staat er voor Eddy nog heel wat op til. “Door de coronaperikelen zullen bepaalde exposities helaas niet kunnen plaatsvinden of verschoven worden naar een latere datum”, zegt de fotograaf. En dus onderneemt hij zelf actie. “Samen met een kerngroep van andere kunstenaars wil ik ergens dit jaar een soort ‘mini Watou’ organiseren in de gerenoveerde pastorie van Meldert (Hoegaarden). Een veelbelovend project in een heel speciale locatie waar fotografen, schilders, beeldhouwers en dichters het beste van zichzelf zullen geven.”

Begin september komt ook het derde foto- en gedichtenboek van Eddy Verloes uit bij de gerenommeerde uitgeverij P te Leuven. Naar aanleiding van zijn expositie ‘Zeezucht’ in het CC Staf Versluys in Bredene vorig jaar schreef dichteres Anne Meerbergen 25 gedichten bij 25 (zee)foto’s van Eddy. Dit werk zal vanaf begin september te koop zijn via Eddy Verloes zelf of tijdens de expositie in Meldert.