Drie grillmasters lanceren online workshop barbecueën Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

14u17 0 Boutersem Professioneel grillmaster Steven Aerts van Grill Academy Smoke en Fire uit Boutersem gaat zaterdag samen met collega’s Pieter Quaegebeur (Weber Grillmaster Pedro’s) en Birger Allary (Weber Grill Academy Ruislé en ex-winnaar Mijn Pop-Up Restaurant), vanuit drie locaties een workshop barbecueën geven. Iedereen kan deze live volgen.

Help, het is barbecueweer maar we zitten nog steeds in de coronacrisis. Er zijn dus geen grillmasters die ons tips and tricks over hoe te barbecueën kunnen geven. “Verkeerd gedacht”, zeggen Steven, Pieter en Birger. “We hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een unieke online workshop op poten gezet.”

Afwisselend zal de grillmaster op elke locatie één gerecht van het menu live demonstreren. Dat menu bestaat uit gegrilde diepgevroren appelsienschijfjes voor in de Gin Tonic, Saltimbocca, Tuscaanse uienbommen, wrap pulles beercan chicken, steaksandwich met jalapenoroom en mangosaus en snickers op de barbecue. “Vanaf 10 uur gaan we live. We verzorgen een zestal hapjes en simultaan maken we gedurende de hele liveshow een low en slow gerecht klaar op ons allernieuwste toestel: de Weber Smokefire.”

Deelnemen aan dit event is gratis. “Via Facebook sturen we de onze BBQ-friends het recept en ingrediënten door. We zorgen ervoor dat de gerechten op elke barbecue samen met ons kunnen klaargemaakt worden.”

Deelnemen kan via het ZOOM.US platform via de link https://zoom.us/j/513687601 of gewoon live volgen op de facebookpagina’s van Smoke and Fire, Pedro’s en Grill Academy Ruislé. “Op die manier zijn jullie er helemaal klaar voor om na deze crisis vrienden en familie uit te nodigen voor een top barbecuefeest”, besluit het drietal.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.