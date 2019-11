Doorgang in de Brugstraat gaat toe Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

12u54 0 Boutersem Op advies van het mobiliteitscollege werd beslist om de doorgang in de Brugstraat af te sluiten ter hoogte van de weg naar de stationsparking aan de kant van Vertrijk, een tiental meter voor het brugje. De maatregel gaat in vanaf 4 november.

“We zien de laatste maanden bijkomende overlast als gevolg van het betalend maken van de NMBS-parkingen in Landen en Tienen. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie van wildparkeren”, zegt schepen Maarten Devroye (N-VA). “Hulpdiensten hebben bij eventuele noodsituaties bovendien niet voldoende doorgang. De verschillende voor- en nadelen werden besproken met de politie en op aangeven van buurtbewoners en stationsgebruikers willen we met deze proefopstelling nagaan welke impact de doorgang kan hebben. We hopen wildparkeren tegen te gaan en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen. De stationsparking blijft langs beide kanten bereikbaar voor stationsgebruikers.”

Online enquête

Het experiment gaat gepaard met een online enquêteformulier op de website van de gemeente waarmee iedereen zijn mening kan opgeven. Het formulier zal ook ter beschikking gesteld worden in een papieren versie. “Verder zijn we in overleg met NMBS, provincie en vervoersregio om de situatie te bekijken in het ruimer geheel, met een eventueel versnelde uitvoering van fase 2 van de fietssnelweg en het bespoedigen van fase 1. Ook het creëren van bijkomende parkeerruimte willen we hierin meenemen, besluit Schepen Devroye.