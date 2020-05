Domein van Kwabeek wordt (even) pilatesstudio Vanessa Dekeyzer

19 mei 2020

08u25 0 Boutersem Door de coronamaatregelen mag Kelly Schepers van Pure K Pilates Boutersem nog steeds geen les geven in haar studio. Ze heeft ook geen vooruitzicht op een mogelijke heropening. “Toen een klant me vorige week vroeg of het niet mogelijk was om buiten les te geven, ben ik op zoek gegaan naar een geschikte locatie in onze gemeente.”

En die vond Kelly op het grasveld op het domein van Kwabeek, vlak voor het gemeentehuis. “Uiteraard moest ik daarvoor de toestemming krijgen en dus trok ik mijn stoute schoenen aan en contacteerde ik de bevoegde schepen Devroye. Tot mok, grote blijdschap kreeg ik een ‘ja’ op mijn voorstel. Ik heb dan ook meteen mijn klanten verwittigd dat ze vanaf deze week twee uurtjes les kunnen volgen in openlucht op een prachtige locatie.”

De aanvragen stroomden meteen binnen en de komende lessen zijn al bijna volzet. “Deze week geef ik nog donderdag- en zaterdagochtend les en volgende week op maandag-en woensdagavond en op zaterdagvoormiddag”, kondigt Kelly aan. “Iedereen was super enthousiast om weer ‘live’ les te krijgen en dan nog in openlucht op een prachtige setting. Het was echt geslaagd! Dank je gemeente Boutersem voor deze steun!”

Wie snel nog een plaatsje wil bemachtigen, kan best via www.pure-k-pilates.be contact opnemen.