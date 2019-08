DJ herstelt van acht uur durende operatie na aanval met gebroken glas op kermisfuif: “De zenuwen in zijn hals waren volledig doorgesneden” Kristien Bollen

21 augustus 2019

18u53 10 Boutersem Gert Langendries (38) heeft vandaag een acht uur durende operatie achter de rug. Gert, die DJ was op de kermisfuif in Binkom afgelopen maandag, werd er ‘s nachts na een dispuut in de hals gestoken met een gebroken glas door een 17-jarige.

“Zijn onderarm is volledig verlamd. De zenuwen in zijn hals waren volledig doorgesneden”, vertelt zijn broer Jannis (32). “Na het incident werd hij nog overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Leiden. Daar konden chirurgen de zenuwen na een zeer lange operatie terug aan elkaar hechten, al staat Gert volgens de dokters nog een revalidatie van minstens anderhalf jaar te wachten. En dan nog blijft de kans op een volledig herstel een groot vraagteken. Al hoopt Gert natuurlijk dat hij zijn arm toch ietsje sneller zal kunnen bewegen. Wanneer hij het ziekenhuis in Nederland mag verlaten, is eveneens nog afwachten” zegt Jannis. “En dat terwijl hij aan het draaien was om de menigte plezier te laten maken. Volgend weekend zou Gert in Roosbeek draaien en in september in Maastricht. Die hobby moet hij nu wel opgeven.”

Dader geplaatst

De 17-jarige dader, een jongen uit Boutersem, raakte zelf gewond aan de hand en kon opgepakt worden. Vandaag werd hij op verdenking van poging doodslag voorgeleid bij de jeugdrechter. Die plaatste de jongen in de gesloten instelling van Everberg.

Plastic bekers

Als gevolg van het incident zal de organisator van de kermisfuif, voetbalclub FC Binkom niet langer drank in glas, maar wel in plastic bekers serveren.

