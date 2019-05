Diversiteit staat centraal op schoolfeest De Notelaar vdt

27 mei 2019

In basisschool De Notelaar vond zopas het schoolfeest plaats en dat kan in het kader van het jaarthema: diversiteit. “We hebben het schoolfeest dan ook omgedoopt naar ‘DiversiFête’”, zegt juf Goele. “Een zevental ouders lieten hun kookkunsten zien en maakten elk een overheerlijk gerecht uit verschillende landen. Ook de optredens van de kleuter- en lagere school draaiden rond diversiteit. ‘Denken aan het klimaat’ behoort ook tot het jaarthema. Wij dragen, als school, ons steentje bij en zorgden voor biologisch afbreekbare bekers, bordjes en bestek. We lanceerden tot slot een oproep om zoveel mogelijk met de fiets naar ons schoolfeest te komen en we organiseerden een afvalopruimactie zodat er zo weinig mogelijk afval op de grond belandde. De avond werd afgesloten met talent van eigen bodem. Zo mochten ouders en mensen uit de buurt optreden op ons podium.”