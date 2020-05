Dieven stelen schaap en twee lammeren uit weide Kristien Bollen

08 mei 2020

17u26 2 Boutersem Leon leemput merkte vrijdagochtend op dat dieven twee lammeren en een ooi van zijn weide gestolen hadden. Vermoedelijk bonden de daders de poten van de schapen bij elkaar om ze te kunnen transporteren. Paul hoopt dat getuigen iets opgemerkt hebben en dit melden bij de politie.

Leon laat zijn schapen grazen op een grasberm langs de HST-lijn in de buurt van de Katpoelstraat. “’s Nachts slapen de dieren onder de brug van de snelweg. Voor de dieven was het dus een ‘makkie’ om ze te vangen. Het moet in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gebeurd. Tijdens de dag is er wat sociale controle. De daders plooiden de omheiningsdraad om. In de weide trof ik oranje tape aan, vermoedelijk van de daders die zo de poten bij elkaar bonden. Ze waren minstens met twee: een schaap weegt makkelijk 70 kilo, dat hef je niet alleen. De lammetjes wegen zo’n 30 à 40 kilo.” Paul, die met zijn schapen aan ecologisch bermbeheer doet, hoopt dat iemand een tip heeft en zijn schapen kan terugvinden. Uit veiligheid overweegt hij om zijn zes andere schapen en lammeren er weg te halen.

Wie iets verdachts heeft opgemerkt kan terecht bij de lokale politie.