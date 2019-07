Deputatie weigert verkavelingsvergunning Valkenhof Vanessa Dekeyzer

26 juli 2019

12u33 3 Boutersem De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de verkavelingsvergunning voor het woonproject Valkenhof in Boutersem geweigerd. In de plannen staat niet duidelijk genoeg dat het om groepswoningen gaat.

De betrokken bouwpromotor, Brummo, had eind vorige legislatuur de verkavelingsaanvraag ingediend. Woonproject Valkenhof is gesitueerd tussen de Leuvensteenweg, de Groenstraat en Valkenberg en voorziet de bouw van 89 woningen, 30 appartementen en 30 assistentiewoningen plus een supermarkt.

Begin maart van dit jaar besloot het huidige gemeentebestuur hier groen licht voor te geven. “We hadden al opgemerkt dat het dossier wellicht in te veel realisatieclusters, namelijk veertien, opgedeeld was. Daarom hadden we, na overleg met Brummo, in onze goedkeuringsbeslissing de voorwaarde gesteld dat het moest opgedeeld worden in maximum zeven clusters. De deputatie is echter blijkbaar nog strenger geweest dan wij”, vult schepen Vandebroeck aan.

Het gemeentebestuur wil na deze weigering niet overhaast te werk gaan en terug met alle stakeholders, waaronder Brummo, maar ook met de omwonenden, aan tafel gaan zitten. “Het project heeft zeker een heel aantal positieve kenmerken: de residentiële aard, de goede ligging naar mobiliteit toe, het mooie park en de supermarkt voor de hele gemeente, alsook de voorziene kavels voor sociale woningbouw. Bovendien heeft Brummo op onze vraag extra moeite gedaan om voldoende waarborgen te bieden tegen wateroverlast. Het gebied kan in principe nog steeds ontwikkeld worden maar we willen het nu rustig herbekijken met een nieuwe bril en zeker met respect voor de beslissing van de deputatie”, besluit schepen Vandebroeck.