De Watergroep betrekt Boutersem in onthardingsproject



Kristien Bollen

11 december 2019

10u56 0

In juni vroeg gemeenteraadslid Bart Dusart om een financiële compensatie van de watergroep omwille van het hard water waar de gemeente mee te kampen kreeg. De vraag kwam er na anologie met Zoutleeuw. Na onderzoek bleek dat een financiële compensatie er niet in zou zitten. Wel heeft men kunnen bedingen dat de gemeente Boutersem wordt opgenomen in het onthardingsproject van De Watergroep. De watermaatschappij wil in een ruimere regio ervoor zorgen dat het leidingwater ontkalkt wordt. Boutersem zal opgenomen worden in een cluster met de gemeentes Tienen, Lubbeek en Hoegaarden.

Momenteel is De Watergroep op zoek naar een geschikt terrein voor een installatie om water te kunnen ontharden. “We verwachten daarom dat deze installatie niet voor 2024 in gebruik genomen zal worden”, zegt Bart Dusart gemeenteraadslid Boutersem.