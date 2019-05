De beslissing van de gemeente om geen twee extra grasvelden in te richten aan de site Kerkomsesteenweg doet stof opwaaien. Vanessa Dekeyzer

22 mei 2019

13u37 3 Boutersem Op de komende gemeenteraad staat de stopzetting van de verdere uitbouw van de gemeenschapssite langs de Kerkomsesteenweg op de agenda. De twee beloofde grasvelden aan het huidige kunstgrasveld komen er dus niet en dat betreurt men bij voetbalclub Boutersem United. “Dit hypothekeert een van onze belangrijkste doelstelling: de kinderen uit onze gemeente de kans bieden te kunnen voetballen onder de kerktoren.”

“We zijn zeker dankbaar voor de investering in het kunstgrasveld die door de gemeente gedaan werd, maar het is jammer dat de twee extra grasvelden er niet komen”, zegt Stefan Van Keijenberg, secretaris Boutersem United. “Onze club telt momenteel meer dan 200 spelers. Deze jongens en meisjes trainen van maandag tot vrijdag in twee shiften van 17.45 tot 19 uur en van 19.15 tot 20.30 uur. Onze planning zit nu dus al overvol. Willen wij kinderen de kans kunnen blijven geven om te voetballen in hun eigen gemeente, zijn deze twee grasvelden cruciaal. Zonder deze dreigt een stopzetting om nieuwe spelertjes te laten aansluiten. Wij hopen in de toekomst een dialoog op te zetten met het team van de gemeente om onze standpunten en noden kenbaar te maken om kwalitatieve opleiding te kunnen realiseren en garanderen.”

Bovendien gooit de gemeente hier volgens oppositieraadslid Günther Janssens 65.000 euro gemeenschapsgeld in de vuilbak. “Om deze twee kleine sportvelden te kunnen realiseren, werd enkele jaren geleden een extra perceel grond aangekocht ter waarde van 40.000 euro. Deze investering blijkt nu zinloos. Samen met de boete van 25.000 euro die de gemeente moet betalen aan de aannemer, resulteert dit in een direct verlies van 65.000 euro. Men brengt hier bovendien niet alleen het jeugdvoetbal in gevaar, maar ook de korfbal, want in het plan was afgesproken om de terreinen waarop de korfbal momenteel speelt niet te regulariseren en hun activiteiten te herlokaliseren naar de site langs de Kerkomsesteenweg. Door deze beslissing komt die piste nu in het gedrang, terwijl het uitdoofbeleid voor de korfbal bijna uitgewerkt is. Ook de G-voetbal ‘Greenstars’ zou opnieuw haar thuisbasis kunnen hebben op deze terreinen. Dat hier een einde aan komt, is ongelooflijk jammer en weinig respectvol naar de vele vrijwilligers en de jonge sporters toe.”

“Ten eerste is er een systematische onderschatting gebeurd van de lopende projecten en spreken we niet van 900.000 euro, maar eerder van bijna 3 miljoen euro”, reageert schepen Maarten Devroye (N-VA). “Ten tweede hebben we voor een geringere renovatie van de schoolsportzaal gekozen zonder bijkomende dans- en judozaal. Hiervoor hebben we in het kader van integratie school en sport een subsidie aangevraagd en deze ook gekregen, 150.000 euro. Ten derde zal een renovatie van de schoolsportzaal een serieuze meerwaarde betekenen in het kader van energiebesparing. Ten vierde plannen we een hele nieuwbouw in de school met ruimte voor Brede School. In het teken hiervan zal er dus ook meer groen binnen het schoolterrein en op de speelplaats komen wat een positieve effect heeft op onze kinderen. Hierin moet eerst de sporthal aangepakt worden vooraleer de volgende stappen kunnen genomen worden. Wat betreft de aangekochte gronden: die worden niet verkocht maar ter beschikking gesteld in recht van opstal. De inkomsten die we uit de gronden halen vanaf 2021 kunnen in deze helpen om de schoolsportzaal weer gebruiksvriendelijk, polyvalent en energiebesparend te maken.”