Dansstudio Yae’da houdt opendeurdag vdt

05 september 2019

11u13 0 Boutersem Zaterdag 7 september zet Dansstudio Yae’da de deuren open van 11 tot 17.30 uur. De lesgevers zorgen een hele dag voor gratis initiatielessen.

Dansstudio Yae’da breidt maar liefst met twaalf groepen uit en dit in hun tweede dansjaar. “We voegen enkele nieuwe stijlen toe in ons lessenrooster, zoals showdance, ragga, cheer pom, hiphop boys only en nog veel meer”, zegt Yaëlle Herreman. “Dansstudio Yae’da groeit en groeit en dan voelen we allemaal. Van acht lesgevers in ons eerste jaar starten we in ons tweede jaar met maar liefst vijftien lesgevers!”

De bezoekers kunnen tijdens de opendeurdag genieten van een hapje en drankje, en limited edition kledij van Dansstudio Yae’da aankopen. “We voorzien kindergrime, een springkasteel en een gratis photobooth. Onze opendeurdag is gratis en toegankelijk voor iedereen die kennis wil komen maken met Dansstudio Yae’da in de gebouwen van De Notelaars, Stationsstraat 81.”

Meer info vind je via www.dansstudioyaeda.be.