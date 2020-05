Dan toch geen fysieke gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

27 mei 2020

10u35 0 Boutersem In tegenstelling tot de aanvankelijke plannen zal de gemeenteraad van Boutersem niet fysiek samenkomen. Aanvankelijk was het de bedoeling de gemeenteraad te laten plaatsvinden in de gemeentelijke feestzaal, met social distancing tussen de aanwezigen.

Verschillende gemeenteraadsleden verkozen evenwel een digitale gemeenteraad. Boutersem was in het begin van de coronacrisis één van de eerste gemeenten om over te schakelen naar een digitale gemeenteraad. Er was evenwel geen mogelijkheid om het netwerk op te stellen voor publiek.

Hiervoor is ondertussen een oplossing gevonden. De gemeenteraad zal rechtstreeks gestreamed worden via de Facebookpagina ‘Boutersem… Buitengewoon’. De gemeente volgt hierbij een werkwijze geïntroduceerd door Tongeren. “De aanpak van Tongeren was onder onze aandacht gebracht door college-gemeenteraadslid Jos Thys, fractieleider van Groen, die in Tongeren opgroeide. En goede ideeën pikken we graag op”, aldus schepen van ICT Maarten Devroye (N-VA).