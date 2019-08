Exclusief voor abonnees Chiromeisje (16) overlijdt jaar na ongeval in Nederland: “Verdriet om verlies Lola is groot” Geert Mertens

03 augustus 2019

18u41 0 Boutersem “Heel Boutersem is er het hart van in. Dit is zo oneerlijk...” Het nieuws dat Lola Depypere (16) vrijdag - precies een jaar en een dag na haar ongeval op 1 augustus 2018 - overleed, hakt er bij de inwoners serieus in. Het voorbije jaar leefde de hele gemeenschap met Miss Lola, zoals ze liefkozend werd genoemd, mee. Heel de gemeenschap organiseerde acties om de familie te steunen. Dat ze er nu iets meer is, dompelt het hele dorp in rouw.

Wat een fantastisch kamp had moeten worden met de Chiro van Roosbeek ontaardde al de eerste avond in een nachtmerrie. “Lola liep die avond met vijftien jongeren op de berm van een baantje in het Nederlandse Bergeijk toen, omstreeks 20.45 uur, een hoogbejaarde man met zijn auto haar brutaal aanreed en wegkatapulteerde”, schrijft de familie op haar blog. “Eén van de begeleiders paste meteen een reanimatie toe en redde zo haar leven. Het jonge meisje kreeg zo’n harde klap dat de bovenste nekwervel een gevaarlijke verplaatsing had gemaakt.”

