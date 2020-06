Café De Pomp wordt (even) café De Bubbel Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

17u44 2 Boutersem Café De Pomp krijgt tijdelijk een nieuwe naam: café De Bubbel. Uitbater Adaim Van Oeyen wil daarmee duidelijk maken dat het café klaar is om weer te openen. “We wachten nu de veiligheidsraad van morgen af om te zien onder welke voorwaarden en wanneer we weer mogen starten.”

Adaim smacht naar een snelle heropening. “Financieel is het heel moeilijk. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik twee zaken run. Naast De Pomp op het dorpsplein van Boutersem baat ik ook de cafetaria van de sporthal, de Time-Out, uit. Twee zaken, maar slechts één premie. Dat is een harde noot om te kraken.”

Adaim hoopt dus op een snelle heropening, maar wel onder gunstige voorwaarden. “Wanneer het regent, kunnen er maar zo’n tien personen aanwezig zijn in De Bubbel, in de Time Out zal dat iets meer zijn. Echt rendabel is dat natuurlijk niet, dus ik hoop dat de premie voorlopig behouden kan blijven. Want als die wegvalt, kan ik beter de deuren gesloten houden.”