Boutersems burgemeester wil het bikkelspel doen heropleven: “Meer nog, ik wil in mijn gemeente een BK bikkelen organiseren” Vanessa Dekeyzer

03 mei 2020

13u10 0 Boutersem Burgemeester van Boutersem, Chris Vervliet (CD&V), wil in zijn gemeente het eeuwenoude bikkelspel nieuw leven inblazen. Meer nog, hij hoopt met de hulp van velen een Belgisch Kampioenschap in te richten. “Tijdens mijn kinderjaren was ik een krak in dit spel. Ik heb mijn bikkels nog steeds liggen.”

Het bikkelspel is een spel dat gespeeld wordt met kleine klompjes hard materiaal, bikkels genoemd. “Het komt erop neer dat je vanuit je hand vijf bikkels opgooit, een aantal probeert op de rug van je hand op te vangen en dan de diegene die op de grond zijn gevallen, op verschillende wijzen probeert op te rapen”, legt de burgemeester uit. “Tijdens mijn schooljaren, ondertussen ook pakweg een halve eeuw geleden, was het soms een echte rage, waarbij kindjes tijdens de speeltijd op de hele speelplaats zaten te bikkelen en dat in alle varianten, zoals ‘zaai’, ‘maak’ en ‘kap’. Vandaag intrigeert mij vooral het historische aspect. We speelden een spel dat 4.000 jaar oud was. Het zou toch zonde zijn dat dit verdwijnt?”

Vandaag wordt het bikkelen nauwelijks nog gespeeld. “Ik dacht er opnieuw aan toen een van onze inwoners er in een Facebookbericht naar verwees”, zegt Chris Vervliet. “Waarom organiseren we in Boutersem geen Belgisch Kampioenschap bikkelen? De continuïteit met 4.000 jaar geschiedenis herstellen onder het motto ‘bewaren is beter dan winnen’.”

Regels vastleggen

De burgemeester beseft wel dat er werk aan de winkel is. “Er zijn verschillende varianten op het spel. Dus het eerste dat je moet doen is de regels voor het kampioenschap vastleggen. Uiteraard kan ik hiervoor wat hulp gebruiken. Vijf minuten nadat ik het voorstel op Facebook gegooid heb, waren er al vijf mensen bereid om te helpen, dus dat zit al goed. Een locatie zoeken voor het Kampioenschap is ook niet zo moeilijk, want in Boutersem zijn er voldoende potentiële plaatsen.”

“Nog een voordeel tijdens deze coronacrisis is dat je kunt oefenen vanuit je kot”, aldus Vervliet. “En tot slot is het toch bijzonder mooi dat dit een hefboom zou zijn om onze mooie gemeente in de kijker te zetten en zo kleinschalig streektoerisme en streekeconomie te stimuleren.”