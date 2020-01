Boutersem ziet aantal inbraken halveren Burgemeester Vervliet waarschuwt wel voor oplichting via het internet Vanessa Dekeyzer

20 januari 2020

11u37 1 Boutersem Het voorbije jaar daalde het aantal woninginbraken in Boutersem van 49 tot 24. Een daling met meer dan de helft. Daardoor is Boutersem binnen de politiezone de gemeente met het minst aantal inbraken geworden.

Burgemeester Chris Vervliet (CD&V) is tevreden met dit resultaat maar waarschuwt voor euforie. “Dit soort cijfers wordt erg beïnvloed door toevalsfactoren. Een rondtrekkende bende die je gemeente ontdekt en je wordt onmiddellijk kwetsbaarder voor inbraken, zeker als jouw gemeente bij een snelwegop- en afrit ligt.”

De komende jaren wil Boutersem in ieder geval verder inzetten op preventie. “De minister van Binnenlandse Zaken heeft ondertussen een BuurtInformatieNetwerk in Neervelp goedgekeurd. Dit willen we nu verder uitbouwen. Daarnaast willen we onze bevolking informeren over preventie. Binnen de politiezone kun je gratis een beroep doen op diefstalpreventieadvies. Verder willen we een systeem van certificering uitrollen voor voldoende beveiligde woningen”, aldus burgemeester Vervliet.

Boutersem maakt samen met Bierbeek, Holsbeek en Lubbeek deel uit van éénzelfde politiezone. Binnen de politiezone in zijn geheel is het aantal inbraken gedaald van 201 naar 168. “Goed nieuws en ook wel een pluim voor de politie”, meent Vervliet. Toch heeft hij ook een waarschuwing klaar. “We zien dat in de politiezone, net zoals overal in Vlaanderen, de internetcriminaliteit toeneemt. Wees alstublieft voorzichtig voor oplichters via het internet.”