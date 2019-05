Boutersem wordt ‘Reusvriendelijke Gemeente’ vdt

27 mei 2019

11u39 6 Boutersem Robbe, Nana, Balder en Lander, de vier reuzen van Boutersem, geven de gemeente extra bekendheid. Op de Dag van het Park kreeg de gemeente dan ook het label ‘Reusvriendelijke Gemeente’.

Stefaan Beyen, de voorzitter van de vzw Reusvriendelijke Gemeente, beklemtoont de waarde van de reuzenfolklore als immaterieel erfgoed dat ook door de Unesco erkend wordt. “De reuzenfolklore kennen we in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Wallonië, maar ook in Spanje en Portugal. Onze noorderburen kennen er een aantal en als we naar andere continenten kijken komen we terecht in Quebec, maar bijvoorbeeld ook bij de reuzendraken van Azië.”

Stefaan riep de gemeente op om zorg te dragen voor haar reuzen. “Om het erfgoed levend te houden, is er meer nodig dan een boek over hun bestaan te schrijven en ze nadien in een glazen kastje te zetten. Je hebt mensen nodig die onze reuzen beschermen, ze uitdragen en dit immaterieel erfgoed voortzetten. Het is dan ook de noodzaak jongeren te betrekken bij het in stand houden van de reuzencultuur.”

Nood aan buitenlucht

“Het label ‘Reusvriendelijke Gemeente’ ontvangen, is een hele eer”, meent burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “We zetten vandaag Robbe, Nana, Balder en Lander in de bloemetjes en engageren ons er goed voor te zorgen. Vanzelfsprekend gaan we hen niet de hele tijd binnen houden. Ook reuzen hebben behoefte aan buitenlucht en we zijn erg fier op hen.”

De reuzen van Boutersem kwamen tot stand dankzij de inzet van de heemkundige kring Velpeleven en de Boutersemse Degustatiegilde. Robbe, Nana, Balder en Lander besloten de huldiging met de reuzendans.