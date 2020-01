Boutersem voorziet recordbedrag aan investeringen Vanessa Dekeyzer

02 januari 2020

16u44 1 Boutersem De gemeente Boutersem wil de komende vijf jaar meer dan 16 miljoen investeren. “Dat is een recordbedrag”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “En toch verhogen we de belastingen niet.”

De gemeente kan gelukkig wel rekenen op subsidies vanuit het Vlaamse Fietsfonds, inbreng vanuit het investeringsfonds van Fluvius en subsidies voor scholenbouw. “Daarnaast willen we een deel van de investeringen cash betalen”, aldus Vervliet. “En tenslotte maken we gebruik van de lage rente om leningen aan vaste rente af te sluiten. Hoewel de gemeenteschuld zal toenemen, blijft deze daardoor verteerbaar.”

De grootste brok aan budgetten gaat naarfietspaden, voetpaden, mobiliteit en openbare werken, namelijk 7 miljoen euro. “Momenteel is men al bezig met een fietspad tussen Vertrijk en Willebringen, “verduidelijkt schepen van Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA). “In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen wordt dit verlengd met een fietspad langs de Willebringsestraat richting Honsem. Vandaar gaat het richting Meldert, wat ideaal is voor scholieren van het Sint-Janscollege. De bedoeling is ook om fietssuggestiestroken en fietspaden aan te leggen langs de Willebringsestraat, richting Kumtich. Hierbij gaan we ook de voetpaden herstellen.”

De gemeente wil de rioleringswerken in Kerkom combineren met een fietspad langs de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg. Ook elders komen er fietspaden langs de Kerkomsesteenweg. Voor het traject langs de basisschool en de bibliotheek zijn de plannen al goedgekeurd. Voor de ontbrekende schakel, het gedeelte tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom, wordt de voorstudie in 2020 opgestart. Samen met de provincie wil de gemeente de eerste fase van de fietssnelweg richting Leuven realiseren en onderzoeken hoe de fietssnelweg richting Tienen kan gerealiseerd worden. Tenslotte is het de bedoeling de fietsinfrastructuur te verbeteren door meer en veiliger fietsstallingen.

De bedoeling is om de geplande rioolwerken in Kerkom en Neervelp te combineren met verbeteringswerken van het wegdek. “Deze werken zorgen onvermijdelijk voor overlast voor de inwoners. We moeten vermijden dat we binnen enkele jaren opnieuw de mensen moeten lastig vallen met openbare werken. Liever alles in één keer”, aldus schepen van Openbare Werken, Maurice Rodeyns (CD&V).