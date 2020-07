Boutersem United hervat nu al trainingen en hoopt op goede weer voor de club Kristien Bollen

05 juli 2020

16u23 0 Boutersem Boutersem United speelde nog maar één seizoen onder die naam. Het is de fusie tussen Sporting Roosbeek en de Jeugd Boutersem, met zo een 300-tal spelers in vijf ploegen en zestien jeugdploegen. Door de coronacrisis werd het competitieseizoen eerder stop gezet en misliep de club de kans op een mogelijke promotie met de A-ploeg. Bovenop misliep de club heel wat evenementen om geld in de la te krijgen. Maar de club hervat nu al in plaats van begin september met trainingen in de hoop op een “sportieve revanche”.

“Ach, we kunnen de tijd niet terugdraaien” klinkt voorzitter Erik Baeb realistisch. “We stonden met onze ploeg in derde provinciale op de derde plaats, met nog normaal vijf wedstrijden te gaan. We hadden misschien kunnen promoveren? Wie weet.... Feit is wel dat er heel wat activiteiten en dus ook inkomsten zijn misgelopen. De kantine heeft moeten sluiten, geen jeugdtornooi of familiedag en ook het EK is door de coronacrisis een jaartje uitgesteld. Normaal zenden we hier op het plein dan alle wedstrijden uit met telkens een 200 à 250 kijklustigen. Al die inkomsten vallen dus weg.”

Terras uitbreiden

Toch heeft de club een “plan B” klaar. “Deze zomer is er elke zaterdag van augustus wel een themadag zoals sangria-avond, cocktails of happu-hour. In de kantine kan maar 85 personen, hier op het terras kunnen makkelijk 200 personen, als we tafels en stoelen bijplaatsen zelfs 400. Op deze manier hopen we toch wat inkomsten te hebben” zegt secretaris Glenn Van Rillaar.

Nu al trainingen van start

In een normaal seizoen zouden de trainingen pas is september van start gaan. “We hebben veel te lang ‘stil’ gelegen” zegt Erik. “Op 13 juli gaat de jeugd van start, vanaf 17 juli trainen alle andere ploegen ook. We willen in september al meteen sportief klaar zijn zodat we dit jaar misschien wel een titel kunnen pakken” lacht Erik. “Al hopen we dat het weer wat meezit voor een vlot verloop van het seizoen. Momenteel zijn de trainingen zonder het gebruik van kleedkamers en douches, droog weer is dus welkom. En uiteraard voor het terras hopen we op wat zon.”