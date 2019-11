Boutersem start werken in Nieuwstraat om verkeersveiligheid te verhogen Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

07u18 0 Boutersem Naast de geplande fietspaden en grotere infrastructuurwerken wil Boutersem via kleinere, doeltreffende maatregelen de verkeersveiligheid verhogen. Momenteel zijn er in het kader daarvan wegenwerken bezig in de Nieuwstraat.

In de Nieuwstraat komen de Bosduifweg en de voetweg 34 momenteel op elkaar uit zonder een veilige oversteekplaats. Noch voor voetgangers, noch voor fietsers werd er tot op heden iets voorzien. “Nochtans wordt deze verbinding regelmatig gebruikt door zwakke weggebruikers, waaronder heel wat ouders en jonge kinderen, enerzijds richting site Eyckeveld als weg naar de gemeentelijke basisschool, anderzijds richting Leuvensesteenweg waar men uitkomt op de bushalte”, zegt schepen van Onderwijs, Tinne Alaerts (CD&V). “Toen enkele mama’s uit de woonwijk Binnenhof me aanspraken over deze gevaarlijke situatie, heb ik dit meteen aangekaart binnen onze bestuursploeg. Er werd unaniem beslist dat de veiligheid hier moest primeren en er een fietsoversteekplaats moest komen in combinatie met een verkeersafremmende maatregel.”

“De keuze om de oversteekplaats te combineren met een verkeersmaatregel is eenvoudig”, gaat schepen van Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA) verder. “De zichtbaarheid ter hoogte van de oversteekplaats is beperkt en de veiligheid van de zwakke weggebruiker zou in gedrang komen als we dit niet integreerden. Er werd geopteerd voor een combinatie van veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, een wegversmalling met beurtelings verkeer en een aangepaste aansluiting van de Bosduifweg op de Nieuwstraat. Het laatste is belangrijk omdat de nieuwe, haakse aansluiting automobilisten zal doen afremmen bij het indraaien van de Bosduifweg.”