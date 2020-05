Boutersem richt studieruimte in De Snoek in Vanessa Dekeyzer

26 mei 2020

13u30 0 Boutersem In samenwerking met Magazijn De Snoek richt de gemeente Boutersem een stille studeerruimte in voor haar studenten. “We ondervonden dat er vraag was naar ‘samenstudeerplekken’”, zegt schepen van Onderwijs Tinne Alaerts (CD&V).

Voor veel blokkende studenten biedt hun kot, de bib of slaapkamer momenteel geen soelaas om rustig te kunnen studeren. Samen studeren met enkele medestudenten leek tot voor kort ook niet mogelijk. Een situatie waar burgemeester Chris Vervliet (CD&V) thuis rechtstreeks mee geconfronteerd werd. “Met drie studerende kinderen in huis, ondervind ik persoonlijk welke impact de coronasituatie op studenten heeft. Mijn oudste dochter Silke vroeg zich luidop af of we geen ‘silent places’ konden inrichten.”

De gemeente sloeg daartoe de handen in elkaar met Magazijn De Snoek in Vertrijk, een gezellige en populaire ontmoetingsruimte in de gemeente. Deze wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van studenten, uiteraard mits naleving van de coronamaatregelen. “Inschrijven is wel verplicht, maar kan eenvoudig via een mailtje naar jeugddienst@boutersem.be en magazijndesnoek@gmail.com.

Silke studeerde dinsdag voor de tweede dag op rij in De Snoek. “Het bevalt mij en de medestudenten heel goed”, zegt de studente master rechten aan de KULeuven. Haar examens starten op 5 juni en lopen door tot 25 juni. “Deze crisis heeft veel impact op het mentaal welzijn van studenten. Ons academiejaar werd omwille van de coronacrisis volledig online vervangen. Na een lockdown van drie maanden komen nu de eerste versoepelingen. Dit is voor ons niet het geval. Wij stappen rechtstreeks in de blok. Voor vele studenten is het niet evident om thuis te studeren, de overvolle bibliotheken bevestigen dit elk jaar opnieuw. Ik was dan ook heel opgelucht dat we toch eindelijk toestemming kregen van de overheid om stille ruimtes te voorzien. Ik heb dan ook onmiddellijk het idee aan de burgemeester voorgesteld. Onze gemeente heeft de nodige actie genomen om dit zo snel en veilig te organiseren! Dit doet enorm deugd.”

De Kruisboog

Ook Jong CD&V Tienen dringt aan op studieruimtes in de stad. “Enkele lokalen in cultuurcentrum De Kruisboog kunnen bijvoorbeeld beschikbaar gemaakt worden”, klinkt het. “Hierdoor moeten studenten geen onnodige verplaatsingen maken naar hun studentenstad en kunnen ze gewoon in onze stad studeren.”

De voorbije jaren hadden studenten de mogelijkheid om tijdens de examenperiode in de stadsbib te studeren. “Wij hopen dat de er ook dit jaar een mogelijkheid zal zijn voor studenten die het moeilijker hebben om zich thuis te concentreren. Uiteraard met de juiste veiligheidsmaatregelen en respect voor social distancing”, besluit Bram Taverniers van Jong CD&V.