Boutersem plant ‘Bos van de Hoop’

Vanessa Dekeyzer

03 juni 2020

10u35 0 Boutersem Het Boutersems bestuur gaat een perceel gelegen aan Butselbos aankopen. Dat biedt een mooie kans tot bosuitbreiding en past in de plannen van het bomencharter. “Bovendien zal het bos een bijzonder mooie, hoopvolle functie vervullen”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

De bestemming van het nieuwe stuk bos kwam op een bijzondere wijze tot stand. “Een Boutersems koppel was na een droevige gebeurtenis op zoek naar een troostend, hoopgevend gebaar, een plaats met symboliek, waar zij en andere inwoners meer rust konden vinden”, vertelt schepen Tinne Alaerts (CD&V). “Een gedachte waar ik zelf al een tijdje mee rondliep, maar nog geen concrete invulling aan kon geven tot dit perceel ter beschikking kwam. We gingen met de milieu en groen dienst rond de tafel zitten en het idee rond ‘Bos van de hoop’ werd geboren.”

De bedoeling is dat mensen een boom kunnen adopteren en hier een betekenis aan kunnen geven. “Het moet een bos worden waar iedereen, die er nood aan heeft, kan gaan wandelen en zich hopelijk minder alleen voelt na een droevige situatie”, aldus schepen Alaerts. “De natuur kan helend werken en dat is exact het uitgangspunt dat we hier gebruiken.”

De gemeente wil ook onderzoeken of het mogelijk is om de verhalen achter de bomen creatief tot uiting te laten komen. “Indien men wenst, zou dat kunnen door een samenwerking met lokale kunstenaars of de beeldende kunstacademie. Het lezen van gedichten, het zien van een ontroerende houten creatie kan de boodschap van de boom ondersteunen en een zware ervaring mogelijk wat verlichten”, besluit burgemeester Vervliet.