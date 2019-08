Boutersem neemt als eerste standpunt in over windmolenpark: “We geven een ongunstig advies”, aldus burgemeester Chris Vervliet (CD&V) Vanessa Dekeyzer

21 augustus 2019

13u43 3 Boutersem Storm en Elicio plannen volgend jaar zestien windturbines langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Een actiecomité van bezorgde inwoners liet al weten dat ze bezwaar indient, maar bij de betrokken gemeentebesturen bleef het windstil. Boutersem doorbreekt nu de stilte met een negatief advies.

Boutersem treedt dus als eerste met een standpunt naar buiten. “De voorbije maanden heb ik vooral de behoefte gevoeld om in alle rust alle argumenten in het windturbinedossier op een rijtje te zetten”, zegt burgemeester Chris Vervliet. “Hierbij speelden twee tegenstrijdige overwegingen mee. Enerzijds moeten we als politici dringend ophouden de zwarte piet naar anderen door te sturen. Het algemeen belang is in dit geval het geleidelijk verhogen van het aandeel van herbruikbare energie. Anderzijds brengt het algemeen belang ook lasten met zich mee. Die mogen niet disproportioneel zijn. Mensen hebben het recht dat hun bekommernissen ernstig worden genomen.”

Slagschaduw

De bezwaren uit het openbaar onderzoek brengen een belangrijk knelpunt naar boven. Aan het einde van de Willebringsestraat ligt een aantal woningen in agrarisch gebied. Zonder bijkomende maatregelen dreigen deze woningen blootgesteld te worden aan minder strenge geluidsnormen. Bovendien wijst de werkgroep, met daarin alle partijen vertegenwoordigd, op de noodzaak van een ingebouwde stilstandregeling op de turbines om de slagschaduw te beperken. Dit is noodzakelijk om de Vlarem II normen te respecteren.

In haar advies stelt de gemeente enkele maatregelen voor die noodzakelijk zijn om het project gunstig te kunnen adviseren en wil ook waarborgen naar handhaving, onder meer voor de afbraak wanneer het project ten einde loopt. Tenslotte vraagt ze rond een aantal zaken meer duidelijkheid. “Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke milderende maatregelen zijn meegenomen in de geluidssimulaties”, aldus Vervliet. “Ons advies heeft bovendien enkel betrekking op het huidige inplantingsplan. Hier is nog onzekerheid over, onder meer omwille van de noden van luchtvaart en defensie.”

Het volledige advies is terug te vinden op de website van de gemeente http://www.boutersem.be/nieuwsdetail/798/advies-van-het-schepencollege-over-het-windproject-e40.