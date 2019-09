Boutersem mee aan tafel rond sluipverkeer bij de gouverneur Kristien Bollen

08 september 2019

19u01 0 Boutersem Bierbeek plande de plaatsing van een ANPR-camera in de Panoramalaan en de Koning Albertlaan tegen het sluipverkeer. Gezien de toen geplande werken in Pellenberg zag Boutersem de bui hangen en bond de kat de bel aan.

Lubbeek en Leuven gingen nog een stap verder en na beslissing van Minister-President Homans werd de beslissing van Bierbeek ongedaan gemaakt en moesten de betrokken gemeenten rond tafel gaan zitten om de problematiek van sluipverkeer in de driehoek tussen E314, E40 en Leuven aan te pakken onder leiding van Gouverneur De Witte. Boutersem werd echter niet uitgenodigd voor dit eerste gesprek op 30 juli laatstleden.

“Dit vonden wij niet kunnen aangezien wij als gemeente net de extra toevloed van gemotoriseerd verkeer zouden moeten verteren. Wij hebben dan ook officieel de gouverneur en de andere betrokken gemeenten aangeschreven” zegt schepen van mobiliteit Maarten Devroye (N-VA). “Het officieel schrijven leverde ook iets op. De gemeente Boutersem wordt mee uitgenodigd in de werkgroep om het probleem rond het allerhande sluip- en sluikverkeer in de regio mee te bespreken. Op 23 september 2019 zal een eerste werkgroep hier rond samenzitten”.

“De bedoeling is om een bovenlokale oplossing te vinden voor het toenemende verkeer in de driehoek tussen Aarschot, Leuven en Tienen. Eenzijdige autonome beslissingen van de gemeenten apart gaan enkel het verkeer verplaatsen naar naburige gemeenten” vervolgt Maarten Devroye. “Dit is geen oplossing maar een verplaatsing van de lasten, samen moeten we met een oplossing komen voor de hele regio en samen de lasten dragen, ook de steden. Wordt zeker vervolgd !”