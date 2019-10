Boutersem hernieuwt intentie om werk te maken van gezondere inwoners Vanessa Dekeyzer

11u59 1 Boutersem De gemeente Boutersem heeft het Charter van Gezonde Gemeente ondertekend tijdens ‘Wandelen met smaak’, een gezonde culinaire ontdekkingstocht door Boutersem, georganiseerd door de gezondheidsraad van Boutersem. Met de ondertekening engageert de gemeente zich om ook tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Schepen van Gezondheid en Welzijn Janina Vandebroeck (Open Vld) plaatste haar handtekening onder het charter ’Gezonde Gemeente’, samen met Guy Vandevelde, voorzitter van de gezondheidsraad en Barbara Specht van Logo Oost-Brabant. “Zo tonen we dat gezond leven in een gezonde omgeving een belangrijk thema is voor de gemeente Boutersem. We willen dat de gezonde keuze hier de meest makkelijke keuze wordt,” zegt Janina Vandebroeck.

Publieke ruimte

Boutersem wil inzetten op een gezonde publieke ruimte, tabak-, alcohol- en drugpreventie, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Boutersem werkt hiervoor samen met de gezondheidsraad, de seniorenadviesraad, lokale organisaties, de scholen en Logo Oost-Brabant. Het lokaal bestuur helpt op die manier ook mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.