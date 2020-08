Boutersem herdenkt oorlog, maar dan wel eentje van 189 jaar geleden: “Volgend jaar pakken we groots uit voor de 190ste verjaardag” Dirk Desmet

11 augustus 2020

13u45 0 Boutersem Woensdag 12 augustus is voor Boutersem ook een oorlogsverjaardag, maar dan eentje van een gebeurtenis van 189 jaar geleden. In de vroege ochtend van 12 augustus 1831 trof een Belgische kanonskogel de optrekkende kolonne van de Nederlandse kroonprins die de Belgische onafhankelijkheid wilde terugschroeven. “In het Nederlands Rijksmuseum hangt nog altijd een schilderij van de slag bij Boutersem”, weet burgemeester Chris Vervliet (CD&V). Boutersem wil volgend jaar groots uitpakken wanneer ze daar de 190ste verjaardag vieren.

De slag bij Boutersem was een episode uit de Tiendaagse Veldtocht waarbij het Nederlandse leger probeerde de Belgische onafhankelijk teniet te doen en ons land aanviel. Op 11 augustus 1831 slaagde het Belgisch leger erin de voorhoede van het Nederlandse leger in Boutersem op te vangen en terug te drijven tot Kumtich. “Koning Leopold 1 moedigde de troepen aan en was gelegerd op de grens tussen het hedendaagse Boutersem en Bierbeek, langs de zijde van Bierbeek. In de nacht van 11 op 12 augustus kazerneerde het Belgische leger op het dorpsplein van Boutersem. Langs de Velpe stond een aantal kanonnen om de Nederlandse tegenaanval te verhinderen maar uiteindelijk vond die toch plaats”, vertelt Vervliet.

Bestookt met kanonskogels

Het Belgisch leger had weinig verhaal tegen de oprukkende Nederlandse hoofdmacht en in de vroege ochtend van 12 augustus werd een strategische terugtocht bevolen. De Nederlandse opmars vertragen was de enige optie en daarom werd de prins en zijn gevolg bestookt met kanonskogels, maar uiteindelijk haalde dat weinig uit. Tegen dat het Nederlandse leger Leuven bereikte was de Franse diplomatie in stelling gebracht. De Nederlandse kroonprins kreeg de waarschuwing dat de Fransen bereid waren het onafhankelijke België te steunen waardoor hij eieren voor zijn geld koos en ons land zijn onafhankelijkheid kon behouden.

Twaalfde Liniehof

Volgend jaar is het precies 190 jaar geleden en dan plant Boutersem een herdenking van het gebeuren. “Een nieuwe verkaveling krijgt de naam Twaalfde Liniehof, naar het Belgische regiment dat toen in Boutersem vocht. Een aantal geïnteresseerde erfgoedliefhebbers zet de schouders onder het initiatief. Chille Michiels, Bram Libotte en Guy Van Swijgenhoven werkten eerder de herdenking van de Eerste Wereldoorlog uit, Paul Goessens en Guido Langendries volgen de zaken op vanuit de heemkundige vereniging Velpeleven. We gaan ook een permanente wandelroute organiseren langs de belangrijkste sites die aan deze slag herinneren. Wanneer er episodes uit de grote geschiedenis je kleine gemeente kruisen, moet je zorgen dat je daar aandacht aan besteedt. Daar willen we dan ook voor gaan”, besluit de burgemeester.