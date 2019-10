Blauwe kiekendief Anna geeft eerste update over haar ruimtegebruik Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

10u21 0 Boutersem Op woensdag 21 augustus werd voor het eerst in België een blauwe kiekendief uitgerust met een gps-gsm datalogger. Ze kreeg de naam ‘Anna’, naar de dochter van Kobe Ruell, landbouwer uit Boutersem die sinds het eerste uur mee werkt aan ‘Plan Kiekendief’. De eerste resultaten van haar vlieggedrag zijn gekend.

Sinds 2017 neemt de Vlaamse Leemstreek maatregelen zodat de grauwe kiekendief kan voort bestaan. Het doel is om negen broedparen te hebben in deze regio. Om een goed beeld te krijgen van het ruimtegebruik van kiekendieven kreeg er eentje een zender. Een blauwe kiekendief dan wel.

“Er is bitter weinig geweten over het exacte ruimtegebruik van de blauwe kiekendief op lokale, maar ook op Europese schaal. Net zoals grauwe kiekendief leven deze vogels tegenwoordig in akkergebieden en trekken ze deels weg tijdens de winter. Maar het is tot op heden niet duidelijk waar ze juist heen gaan”, zegt Remar Erens van Werkgroep Grauwe Gors vzw.

“Anna bleef eerst in de buurt, ging overdag op jacht in een van de Vlaamse gebieden, afgebakend voor grauwe kiekendief, en sliep vlak over de taalgrens”, zegt Hanne Vandewaerde, projectverantwoordelijke Plan Kiekendief van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (Hakendover). “Daarna vertrok ze naar Frankrijk. Eerst verkende ze een stukje van Noord-Frankrijk om vervolgens, na een tijd te herbronnen in het Waals Brabantse Genappe, voor een zuiderse reis naar de Aveyron te vertrekken. Inmiddels keerde Anna terug en hangt ze rond in een kleinschalig landbouwgebied in Belgisch Luxemburg.”