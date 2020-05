Bizonboerderij Tatanka verwelkomt eerste bizonkalfje Vanessa Dekeyzer

06 mei 2020

15u43 1 Boutersem In de Tatanka bizonboerderij van Bert Geuvens in Willebringen is zopas een eerste kalfje geboren. Of misschien kan je beter ‘kalf’ zeggen, want het diertje weegt al ongeveer 20 kilogram.

“De mama bizon had zich enkele dagen geleden wat afgezonderd van de rest van de kudde en een paar uur later zag ik haar samen met haar kalfje”, zegt Bert. “De geboorte is dus volledig natuurlijk gebeurd, zonder menselijke hulp. Het is een stiertje geworden.”

Tweede kalfje op komst

Het kalf heeft een lichtbruine vacht, maar deze zal binnen een zestal weken verdwijnen. “De vacht zal dan donkerbruin zijn, net als alle andere volwassen bizons”, weet Bert. “Voorlopig drinkt het kalfje nog enkel melk, en dat zal zo nog enkele maanden blijven, maar daarnaast zal het binnen een week ook af en toe een beetje gras beginnen te eten.”

De eerste foto’s van het kalfje zijn erg vertederend. En er is nog heuglijk nieuws, want op de boerderij wordt binnen enkele dagen of weken nog een tweede kalfje verwacht.