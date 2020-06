Bivakzones en parkpicknicks...Het kan deze zomer in Boutersem Vanessa Dekeyzer

03 juni 2020

15u33 0 Boutersem De toeristische dienst van Boutersem broedt op extra initiatieven om volop in te zetten op ‘vakantie in eigen gemeente’. De coronasituatie zorgt er namelijk voor dat het lokale leven aan belang toeneemt.

Vakantie op eigen bodem zal deze zomer bijzonder belangrijk zijn. Een nood waar schepen van Toerisme Tinne Alaerts (CD&V) graag aan tegemoet wil komen. “Zo hebben we al enkele brainstormsessies gehouden met de betrokken diensten waar erg leuke ideeën naar voor kwamen. Het inrichten van een bivakzone, zondagse parkpicknicks met streekproducten en in samenwerking lokale handelaars, wandelzoektochten en nieuwe fietstochten in samenwerking met buurgemeenten of camperplaatsen.”

Bucketlists

De gemeente biedt ook creatieve manieren aan om Boutersem te ontdekken. “Zo zouden we bucketlists opstellen die je als inwoner kunt afvinken om zeker te zijn dat je echt àlle troeven die Boutersem rijk is, hebt ervaren”, aldus schepen Alaerts.

“In het lokale vakantieleven is er een mooie rol weggelegd voor onze handelaars”, zegt schepen van lokale economie Maarten Devroye (N-VA). “Door creatieve samenwerkingen kunnen we lokaal toerisme en handelaars een boost geven die inwoners alleen maar ten goede komt."

Ook de rol van de adviesraad voor toerisme zal belangrijk zijn. Deze werd gevraagd om advies om het toerisme extra te ondersteunen.